Зибанежад про 6 подряд поражений «Рейнджерс» дома: «Это расстраивает, никто не хочет побеждать больше нас. Моментов много, шайба обязана заходить в ворота»
Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился мнением о серии домашних поражений.
Клуб из Нью-Йорка проиграл все 6 матчей на своем льду в этом регулярном чемпионате НХЛ, из них 4 раза – всухую. В игре с «Каролиной» (0:3) команда ни разу не бросила в створ на отрезке в 21 минуту и 18 секунд.
«Это расстраивает. Сейчас никто не хочет побеждать дома больше, чем мы.
У нас бывает по 5 моментов за одно большинство, но мы не забиваем. Шайба просто обязана заходить в ворота, нам нужно найти способ.
Не думаю, что со мной когда-либо происходило нечто подобное, чтобы команда имела столько моментов и не забивала», – сказал Зибанежад.
