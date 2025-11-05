  • Спортс
Зибанежад про 6 подряд поражений «Рейнджерс» дома: «Это расстраивает, никто не хочет побеждать больше нас. Моментов много, шайба обязана заходить в ворота»

Мика Зибанежад прокомментировал очередное поражение «Рейнджерс».

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился мнением о серии домашних поражений.

Клуб из Нью-Йорка проиграл все 6 матчей на своем льду в этом регулярном чемпионате НХЛ, из них 4 раза – всухую. В игре с «Каролиной» (0:3) команда ни разу не бросила в створ на отрезке в 21 минуту и 18 секунд.

«Это расстраивает. Сейчас никто не хочет побеждать дома больше, чем мы.

У нас бывает по 5 моментов за одно большинство, но мы не забиваем. Шайба просто обязана заходить в ворота, нам нужно найти способ.

Не думаю, что со мной когда-либо происходило нечто подобное, чтобы команда имела столько моментов и не забивала», – сказал Зибанежад.

«Рейнджерс» проиграли все 6 матчей дома в этом сезоне, разница шайб – 6:18. После 0:3 от «Каролины» болельщики освистали команду Салливана

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
