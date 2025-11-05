НХЛ о засчитанном голе «Миннесоты», несмотря на промах Юханссона по воротам: «Действия вратаря привели к их смещению до того, как шайба пересекла лицевую линию»
Гол «Миннесоты» засчитали из-за умышленного сдвига ворот.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» победила «Нэшвилл» в овертайме (3:2).
На четвертой минуте дополнительного времени игроки «Уайлд» убежали в контратаку. Кирилл Капризов отпасовал на дальнюю штангу, где находился Маркус Юханссон, но в это время голкипер «Предаторс» Юстус Аннунен намеренно сдвинул ворота.
Арбитры засчитали гол, несмотря на то, что Юханссон не смог хорошо попасть по шайбе. Она не влетела бы в ворота, если бы они остались на месте.
Изучив видеоповтор, лига подтвердила решение, вынесенное на льду: действия Аннунена привели к смещению ворот до того, как шайба пересекла лицевую линию.
