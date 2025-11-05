Стэмкос сравнял счет за 0,3 секунды до конца 3-го периода в матче «Нэшвилла» и «Миннесоты». В овертайме судьи засчитали гол в ворота «Предаторс», сдвинутые вратарем Аннуненом

Драматичной концовкой завершился матч «Нэшвилла» и «Миннесоты» в НХЛ.

«Миннесота » обыграла «Нэшвилл » (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Предаторс» сумели перевести игру в овертайм за 0,3 секунды до завершения третьего периода – Стивен Стэмкос прервал серию из 9 игр без голов.

В овертайме клуб из Теннесси в итоге все равно уступил – судьи засчитали «Миннесоте» гол в моменте, когда вратарь «Предаторс» Юстус Аннунен сдвинул ворота. При этом форвард «Уайлд» Маркус Юханссон изначально даже не попал в створ.