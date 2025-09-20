Прошкин об изменениях в «Ладе»: «Там руководители из АКМ. Они принимали импульсивные решения в Туле, так же поступают и в Тольятти»

Виталий Прошкин высказался об изменениях в «Ладе».

Клуб ранее расторг контракт с главным тренером Борисом Мироновым . Также был уволен тренер Павел Зубов и расторгнуты контракты с хоккеистами Александром Хохлачевым и Егором Рыковым .

Новым главным тренером «Лады» стал Павел Десятков.

«Возможно, все эти шаги в «Ладе» были поспешными. Там же руководители из АКМ , которые ранее принимали в тульском клубе импульсивные решения. Как мы видим, они так же поступают и в Тольятти.

Чтобы требовать с тренера результат, надо правильно подобрать команду, а такого шанса у Десяткова не было. Создать команду за два месяца тяжело», – сказал трехкратный чемпион России Виталий Прошкин.

На данный момент «Лада » находится на 11-м месте в таблице Западной конференции с 2 очками и 1 победой после 5 игр.

Быстрые отставки в КХЛ – это смех. Они не решают проблем