Прошкин об изменениях в «Ладе»: «Там руководители из АКМ. Они принимали импульсивные решения в Туле, так же поступают и в Тольятти»
Виталий Прошкин высказался об изменениях в «Ладе».
Клуб ранее расторг контракт с главным тренером Борисом Мироновым. Также был уволен тренер Павел Зубов и расторгнуты контракты с хоккеистами Александром Хохлачевым и Егором Рыковым.
Новым главным тренером «Лады» стал Павел Десятков.
«Возможно, все эти шаги в «Ладе» были поспешными. Там же руководители из АКМ, которые ранее принимали в тульском клубе импульсивные решения. Как мы видим, они так же поступают и в Тольятти.
Чтобы требовать с тренера результат, надо правильно подобрать команду, а такого шанса у Десяткова не было. Создать команду за два месяца тяжело», – сказал трехкратный чемпион России Виталий Прошкин.
На данный момент «Лада» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции с 2 очками и 1 победой после 5 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
