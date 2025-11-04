Романов травмировался после толчка от Адамчука на борт. Ларионов заявил, что форвард СКА выбыл на 2 месяца: «Когда не видишь справедливого решения судей... Мне трудно это понять»

Игорь Ларионов заявил, что Владислав Романов пропустит минимум два месяца.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что нападающий Владислав Романов выбыл минимум на два месяца из‑за травмы.

Игрок получил повреждение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо » (1:2). Романов ударился о борт после толчка со стороны защитника «Динамо» Кирилла Адамчука . Игрок «бело-голубых» не был наказан удалением.

«Когда ты видишь травму игрока и не видишь справедливого решения судей… Мне трудно это понять.

Романов выбыл минимум на два месяца. Узнаем все буквально сегодня вечером, когда он приедет из госпиталя», – сказал Ларионов.

В нынешнем сезоне 22‑летний Романов провел 12 матчей и набрал 3 (1+2) очка.