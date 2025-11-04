Михайлов об игре ЦСКА: «Вопрос к тренерам. Исторически команда должна быть выше, никто не доволен результатом»
Член наблюдательного совета ЦСКА и почетный президент клуба Борис Михайлов оценил начало сезона у московского клуба.
Армейцы занимают восьмое место в Западной конференции, набрав 22 очка за 22 игры.
– У ЦСКА три поражения подряд, два из которых в дерби со «Спартаком» и «Динамо», можете как‑то объяснить неудачи на старте сезона?
– Вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Сейчас игра команды соответствует тому, сколько очков она набрала и какое место занимает. Исторически ЦСКА должен быть выше.
Надеемся на лучшее. Никто не доволен результатом команды: ни тренеры, ни болельщики. Нужно набраться терпения, – сказал Михайлов.
