Михайлов об игре ЦСКА: «Вопрос к тренерам. Исторически команда должна быть выше, никто не доволен результатом»

Борис Михайлов недоволен игрой ЦСКА в начале сезона КХЛ.

Член наблюдательного совета ЦСКА и почетный президент клуба Борис Михайлов оценил начало сезона у московского клуба.

Армейцы занимают восьмое место в Западной конференции, набрав 22 очка за 22 игры.

– У ЦСКА три поражения подряд, два из которых в дерби со «Спартаком» и «Динамо», можете как‑то объяснить неудачи на старте сезона?

– Вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Сейчас игра команды соответствует тому, сколько очков она набрала и какое место занимает. Исторически ЦСКА должен быть выше.

Надеемся на лучшее. Никто не доволен результатом команды: ни тренеры, ни болельщики. Нужно набраться терпения, – сказал Михайлов.

