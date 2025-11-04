  • Спортс
  • Исаков о 4:3: «Костин хотел сыграть с «Сибирью», в аэропорту его встречали люди с плакатами. Довольны, что «Торпедо» заработало 2 очка в сложном матче»
Исаков о 4:3: «Костин хотел сыграть с «Сибирью», в аэропорту его встречали люди с плакатами. Довольны, что «Торпедо» заработало 2 очка в сложном матче»

Тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил победу над «Сибирью».

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Сибирью» проходил в Новосибирске и завершился победой гостей (4:3 Б). Главный тренер нижегородского клуба Алексей Исаков прокомментировал результат.

– Зрелищный матч получился. С одной стороны, реализовали большинство, с другой – пропустили в меньшинстве. Довольны победой и тем, что в сложном матче заработали два очка.

– Как удалось обыграть «Сибирь»?

– Мы прекрасно понимали, что дома «Сибирь» играет по‑особенному. Зритель был шестым игроком. Готовились, что будет сложно играть на чужой арене. Хотели играть как можно активнее, накрывать защитников соперника. Но были моменты, которые у нас не получились.

– Перед матчем вы говорили, что важно не допустить недонастрой. Насколько вам это удалось?

– Есть еще разница во времени. Это накладывает определенный отпечаток. Постарались до парней донести. Сегодня выиграли первый период, значит, с этим справились.

– Костин выражал желание сыграть против бывшего клуба?

– С ним пообщался Хабибулин. Понятно, что Костин хотел сыграть здесь. Люди его в аэропорту с плакатами встречали.

«Сибирь» для Дениса – важный момент. Хорошо, что он сыграл и победил, – сказал Исаков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
