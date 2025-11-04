Исаков о 4:3: «Костин хотел сыграть с «Сибирью», в аэропорту его встречали люди с плакатами. Довольны, что «Торпедо» заработало 2 очка в сложном матче»

Тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил победу над «Сибирью».

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Торпедо » и «Сибирью» проходил в Новосибирске и завершился победой гостей (4:3 Б). Главный тренер нижегородского клуба Алексей Исаков прокомментировал результат.

– Зрелищный матч получился. С одной стороны, реализовали большинство, с другой – пропустили в меньшинстве. Довольны победой и тем, что в сложном матче заработали два очка.

– Как удалось обыграть «Сибирь»?

– Мы прекрасно понимали, что дома «Сибирь » играет по‑особенному. Зритель был шестым игроком. Готовились, что будет сложно играть на чужой арене. Хотели играть как можно активнее, накрывать защитников соперника. Но были моменты, которые у нас не получились.

– Перед матчем вы говорили, что важно не допустить недонастрой. Насколько вам это удалось?

– Есть еще разница во времени. Это накладывает определенный отпечаток. Постарались до парней донести. Сегодня выиграли первый период, значит, с этим справились.

– Костин выражал желание сыграть против бывшего клуба?

– С ним пообщался Хабибулин. Понятно, что Костин хотел сыграть здесь. Люди его в аэропорту с плакатами встречали.

«Сибирь» для Дениса – важный момент. Хорошо, что он сыграл и победил, – сказал Исаков.