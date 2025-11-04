  • Спортс
  • Буцаев на вопрос об атмосфере в «Сибири»: У вас не получится выбить почву из-под ног. Она рабочая. Поражения не придают позитива, но все понимают, что делать, чтобы выбираться»
Буцаев на вопрос об атмосфере в «Сибири»: У вас не получится выбить почву из-под ног. Она рабочая. Поражения не придают позитива, но все понимают, что делать, чтобы выбираться»

Вячеслав Буцаев высказался об атмосфере в «Сибири».

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев рассказал об атмосфере в команде.

Сегодня «Сибирь» по буллитам проиграла «Торпедо» со счетом 3:4. Это 8-е поражение команды подряд. «Сибирь» идет на десятом месте в Восточной конференции.

– Какая сейчас атмосфера в команде?

– У вас не получится выбить почву из-под ног. Атмосфера правильная, рабочая. Да, поражения не придают позитива, но все понимают, что нужно делать, чтобы выбираться.

Надо работать и правильно относиться к профессиональным обязанностям, другого способа поменять ситуацию нет, – сказал Буцаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
