СКА проиграл 5 из 7 последних матчей и идет 9-м на Западе. «Динамо» одержало 5-ю победу подряд
«Динамо» обыграло СКА в матче КХЛ.
Московское «Динамо» одержало победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА со счетом 2:1.
Это поражение стало для команды тренера Игоря Ларионова пятым в семи последних матчах. СКА идет на девятом месте в таблице Запада с 20 очками после 21 игры.
В следующем матче, 6 ноября, клуб сыграет против «Шанхай Дрэгонс».
Для «Динамо» победа стала пятой подряд. Команда тренера Алексея Кудашова занимает четвертое место в Западной конференции с 29 баллами в 21 матче.
6 ноября команда сыграет против «Лады».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
