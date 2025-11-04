СКА проиграл 5 из 7 последних матчей и идет 9-м на Западе. «Динамо» одержало 5-ю победу подряд

«Динамо» обыграло СКА в матче КХЛ.

Московское «Динамо» одержало победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА со счетом 2:1.

Это поражение стало для команды тренера Игоря Ларионова пятым в семи последних матчах. СКА идет на девятом месте в таблице Запада с 20 очками после 21 игры.

В следующем матче, 6 ноября, клуб сыграет против «Шанхай Дрэгонс».

Для «Динамо » победа стала пятой подряд. Команда тренера Алексея Кудашова занимает четвертое место в Западной конференции с 29 баллами в 21 матче.

6 ноября команда сыграет против «Лады».