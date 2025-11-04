Холодилин об идее Суперкубка между КХЛ и НХЛ: «Болельщикам было бы интересно. Для игроков – сложнее, уровень отличается»

Никита Холодилин оценил идею Суперкубка между чемпионами КХЛ и НХЛ.

Нападающий «Спартака » Никита Холодилин ответил на вопрос, стоит ли в будущем придумать Суперкубок, в котором обладатель Кубка Стэнли встречался бы с победителем Кубка Гагарина.

«Для болельщиков, безусловно, это было бы интересно. Для игроков чуть сложнее. Весь год ты играешь в КХЛ, и уровень отличается от НХЛ. В КХЛ ты уже знаешь все команды, кто и как играет. А тут – все в новинку.

Но, наверное, опыт был бы интересный», – сказал Холодилин .

