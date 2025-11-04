Дэйли о матче между НХЛ и КХЛ: «Не ведем переговоров. На данный момент обсуждений нет»
В НХЛ заявили, что не ведут переговоров о матче с КХЛ.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига не ведет переговоров с Фонбет Чемпионатом КХЛ по поводу возможного матча.
– Остается ли возможным матч между НХЛ и КХЛ?
– Сейчас мы не ведем никаких переговоров со второй стороной по поводу такой встречи. На данный момент никаких обсуждений по этому вопросу нет, — сказал Дэйли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
