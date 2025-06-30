Дэйли о словах Фетисова про будущий матч легенд НХЛ и КХЛ: «Обсуждений не было, насколько мне известно»

Билл Дэйли высказался о словах Вячеслава Фетисова про матч легенд НХЛ и КХЛ.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли заявил: «Наш президент поговорил с Трампом. Мы общаемся с коллегами в Америке, видим позитив ».

«Насколько мне известно, обсуждений не было», – сказал заместитель комиссионера НХЛ.

В марте Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого американский президент поддержал предложение президента России об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ .