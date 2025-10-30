Ротенберг – в топ-3 тренеров в истории КХЛ по проценту набранных очков. Никитин – 1-й, Быков – 2-й, Федоров – 6-й, Кудашов – 13-й, Ларионов – 18-й, Буше не вошел в рейтинг («Матч ТВ»)

Роман Ротенберг входит в топ-3 тренеров КХЛ по проценту набранных очков.

«Матч ТВ» изучил статистику всех главных тренеров за историю FONBET КХЛ, сравнив процент набранных очков в матчах лиги с учетом плей‑офф. В список вошли специалисты, отработавшие в КХЛ как минимум один полный сезон.

Тренер «Авангарда» Ги Буше (75,5%) еще не отработал целый сезон, поэтому не фигурирует в рейтинге. Аналогично – Жерар Галлан (60,5%) из «Шанхая», Алексей Исаков (59,1%) из «Торпедо», Игорь Гришин (52,0%) из «Нефтехимика» и Александр Гальченюк (44,7%) из «Амура».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. 69,6% – Игорь Никитин

2. 68,9% – Вячеслав Быков

3. 68,3% – Роман Ротенберг

4. 66,9% – Боб Хартли

5. 66,5% – Бенуа Гру

6. 64,6% – Сергей Федоров

7-8. 64,5% – Алексей Жамнов

7-8. 64,5% – Илья Воробьев

9. 63,8% – Виктор Козлов

10-11. 63,7% – Дмитрий Квартальнов

10-11. 63,7% – Олег Знарок

12. 63,1% – Зинэтула Билялетдинов

13. 62,5% – Алексей Кудашов

14. 60,2% – Андрей Козырев

15. 59,3% – Анвар Гатиятулин

16. 59,2% – Майк Кинэн

17. 58,9% – Николай Заварухин

18. 58,0% – Игорь Ларионов

19. 56,5% – Андрей Разин

20. 54,7% – Михаил Кравец

21. 53,2% – Владимир Крикунов

22. 51,8% – Борис Миронов

23. 50,6% – Игорь Захаркин

24. 50,2% – Вячеслав Буцаев

25. 50,0% – Вадим Епанчинцев

26. 48,7% – Леонид Тамбиев

27. 46,2% – Андрей Назаров

28. 41,6% – Павел Десятков