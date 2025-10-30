Ротенберг – в топ-3 тренеров в истории КХЛ по проценту набранных очков. Никитин – 1-й, Быков – 2-й, Федоров – 6-й, Кудашов – 13-й, Ларионов – 18-й, Буше не вошел в рейтинг («Матч ТВ»)
«Матч ТВ» изучил статистику всех главных тренеров за историю FONBET КХЛ, сравнив процент набранных очков в матчах лиги с учетом плей‑офф. В список вошли специалисты, отработавшие в КХЛ как минимум один полный сезон.
Тренер «Авангарда» Ги Буше (75,5%) еще не отработал целый сезон, поэтому не фигурирует в рейтинге. Аналогично – Жерар Галлан (60,5%) из «Шанхая», Алексей Исаков (59,1%) из «Торпедо», Игорь Гришин (52,0%) из «Нефтехимика» и Александр Гальченюк (44,7%) из «Амура».
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. 69,6% – Игорь Никитин
2. 68,9% – Вячеслав Быков
3. 68,3% – Роман Ротенберг
4. 66,9% – Боб Хартли
5. 66,5% – Бенуа Гру
6. 64,6% – Сергей Федоров
7-8. 64,5% – Алексей Жамнов
7-8. 64,5% – Илья Воробьев
9. 63,8% – Виктор Козлов
10-11. 63,7% – Дмитрий Квартальнов
10-11. 63,7% – Олег Знарок
12. 63,1% – Зинэтула Билялетдинов
13. 62,5% – Алексей Кудашов
14. 60,2% – Андрей Козырев
15. 59,3% – Анвар Гатиятулин
16. 59,2% – Майк Кинэн
17. 58,9% – Николай Заварухин
18. 58,0% – Игорь Ларионов
19. 56,5% – Андрей Разин
20. 54,7% – Михаил Кравец
21. 53,2% – Владимир Крикунов
22. 51,8% – Борис Миронов
23. 50,6% – Игорь Захаркин
24. 50,2% – Вячеслав Буцаев
25. 50,0% – Вадим Епанчинцев
26. 48,7% – Леонид Тамбиев
27. 46,2% – Андрей Назаров
28. 41,6% – Павел Десятков