«Салават Юлаев» и Ремпал подписали контракт до конца сезона
Шелдон Ремпал вернулся в «Салават Юлаев».
Уфимский клуб объявил о подписании контракта с 30-летним нападающим.
После прошлого сезона канадец перешел из «Салавата Юлаева» в «Вашингтон», но начал нынешний сезон в АХЛ, а ранее стало известно, что «Кэпиталс» расторгнут контракт с хоккеистом после драфта отказов.
В прошлом сезоне Шелдон Ремпал набрал 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ, став вторым бомбардиром «Салавата». В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что зарплата игрока составит 100 миллионов рублей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
