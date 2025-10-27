«Салават Юлаев» и Ремпал подписали контракт до конца сезона

Шелдон Ремпал вернулся в «Салават Юлаев».

Уфимский клуб объявил о подписании контракта с 30-летним нападающим.

После прошлого сезона канадец перешел из «Салавата Юлаева » в «Вашингтон», но начал нынешний сезон в АХЛ, а ранее стало известно, что «Кэпиталс» расторгнут контракт с хоккеистом после драфта отказов.

В прошлом сезоне Шелдон Ремпал набрал 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ , став вторым бомбардиром «Салавата». В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось , что зарплата игрока составит 100 миллионов рублей.