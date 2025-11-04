0

Босер и Нюландер с 2+1, Томас с голом и передачей – звезды дня в НХЛ

Брок Босер, Вильям Нюландер и Роберт Томас – звезды дня в НХЛ.

В НХЛ подвели итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас с 2 (1+1) очками в матче с «Эдмонтоном» (3:2).

Вторая звезда – нападающий «Торонто» Вильям Нюландер, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Питтсбургом» (4:3). По ходу встречи канадцы отыгрались с 0:3. 

Первая звезда – форвард «Ванкувера» Брок Босер с 3 (2+1) очками в матче с «Нэшвиллом» (4:3 ОТ). Он забросил победную шайбу за 2 секунды до конца овертайма.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
