Босер травмировался в матче с «Сент-Луисом». У «Ванкувера» из-за повреждений не играют 9 человек, включая Хьюза, Гарланда и Хитила

Брок Босер травмировался в матче с «Сент-Луисом».

В форварда «Ванкувера » попала шайба после броска одноклубника в начале первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ. Босер провел на льду 33 секунды и не вернулся в игру.

Он стал девятым игроком основы «Кэнакс», выбывшим из-за повреждения. Матч против «Блюз» (4:3 Б) также пропускали Куинн Хьюз , Конор Гарланд , Филип Хитил , Виктор Манчини , Теодор Блюгерс , Юнатан Леккеримяки , Дерек Форборт и Нильс Хегландер .

«Ванкувер» занимает десятое место в Западной конференции, набрав 12 очков в 12 матчах.

Шервуд сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Ванкувера» делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с 9+0 в 12 играх