Босер травмировался в матче с «Сент-Луисом». У «Ванкувера» из-за повреждений не играют 9 человек, включая Хьюза, Гарланда и Хитила
Брок Босер травмировался в матче с «Сент-Луисом».
В форварда «Ванкувера» попала шайба после броска одноклубника в начале первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ. Босер провел на льду 33 секунды и не вернулся в игру.
Он стал девятым игроком основы «Кэнакс», выбывшим из-за повреждения. Матч против «Блюз» (4:3 Б) также пропускали Куинн Хьюз, Конор Гарланд, Филип Хитил, Виктор Манчини, Теодор Блюгерс, Юнатан Леккеримяки, Дерек Форборт и Нильс Хегландер.
«Ванкувер» занимает десятое место в Западной конференции, набрав 12 очков в 12 матчах.
Шервуд сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Ванкувера» делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с 9+0 в 12 играх
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости