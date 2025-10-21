  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Спронг остался в ЦСКА на испытательном сроке. Клуб готов расстаться с форвардом, если у Никитина снова будут вопросы к его поведению («Матч ТВ»)
12

Спронг остался в ЦСКА на испытательном сроке. Клуб готов расстаться с форвардом, если у Никитина снова будут вопросы к его поведению («Матч ТВ»)

Дэниэл Спронг остался в ЦСКА на испытательном сроке.

28-летний форвард ранее пропустил два матча армейского клуба. Сообщалось, что это произошло из-за поведения игрока.

«Несмотря на возвращение в состав ЦСКА и две заброшенные шайбы в матче с минским «Динамо», Спронг находится в армейском клубе на испытательном сроке.

В случае, если у Игоря Никитина вновь возникнут вопросы к человеческим качествам голландца и его поведению в коллективе, в клубе готовы пойти на расставание со Спронгом», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне FONBET КХЛ Спронг провел 15 матчей и набрал 16 (7+9) очков при полезности «минус 1».

Спронг о пропуске 2 матчей ЦСКА: «Слухи эскалировали ситуацию. Я не злюсь на журналистов, понимаю, что писать – ваша работа, но все сказанное в прессе было неправдой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoИгорь Никитин
logoМатч ТВ
logoДэниэл Спронг
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин о 5:3 с «Динамо» Минск: «Командная победа. Спронг – молодчик, забил нужные голы и сделал свою часть работы, как и многие ребята»
1вчера, 21:12
Никитин не согласен с удалением Провольнева в игре с «Динамо» Минск: «КХЛ должна разобраться, лайнсмен единолично решил момент. Кто будет нести ответственность?»
17вчера, 20:24
Владимир Плющев: «ЦСКА в кризис привели неправильно спланированные действия со стороны штаба. Команда взяла стиль, который ей не соответствует, поэтому ничего не клеится»
619 октября, 08:45
Главные новости
КХЛ. «Салават» против «Трактора», «Спартак» сыграет с «Шанхаем», «Северсталь» победила «Адмирал», «Металлург» одолел «Сибирь»
9613 минут назадLive
Разин о Новосибирске: «Здесь ужасные пробки, поэтому без раскатки обошлись. Тяжело входили в игру с «Сибирью», но два очка есть два очка»
215 минут назад
Татьяна Тарасова: «Фильм про отца давно пора сделать. Этот человек создал наш советский хоккей»
524 минуты назад
«Нефтехимик» и Деа расторгли контракт. У канадского форварда 1+2 за 16 игр сезона при полезности «минус 12»
450 минут назад
«Металлург» обыграл «Сибирь» в овертайме – 2:1. У клуба 8 побед в 9 последних матчах
1559 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом», «Флорида» – с «Бостоном», «Коламбус» против «Далласа», «Юта» примет «Колорадо»
14сегодня, 11:12
«Колорадо» показал альтернативную форму к 30-летию переезда из Квебека. Свитеры повторяют стилистику «Нордикс»
9сегодня, 14:33Фото
Бландиси о ценах в России: «Пытаюсь понять курс рубля к канадскому доллару – дается тяжело. Это не связано с хоккеем, такие вещи обсуждаю с семьей»
4сегодня, 13:35
«Эдмонтон» и «Бостон» хотят выменять Така у «Баффало». У форварда 287 матчей и 247 очков за клуб (RG)
11сегодня, 13:22
Тамбиев об 1:4 с «Северсталью»: «Весь живот Скотникову обстреляли, как побеждать без голов? Лидеры обязаны реализовать моменты – посылаю месседж, чтобы ребята прочитали»
5сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Буцаев об 1:2 от «Металлурга»: «Очко дорого стоит в плане психологии. «Сибирь» показала, что она может и на что она способна»
6 минут назад
Ткачев забил во 2-м матче подряд – до этого голов не было. Форвард «Металлурга» – лучший ассистент лиги с 19 передачами
133 минуты назад
Козырев о 4:1: «Северсталь» была удачливее. «Адмирал» – сильная организованная команда, интересный матч»
сегодня, 14:44
Сергей Бойков о журналистах: «Не нравится, когда вопросы задают по шаблону – может, так их обучают. Если отвечать прямо, то получится совсем короткое интервью»
1сегодня, 14:16
Быков о Захаркине в СКА: «Настоящий профессионал. С ним клуб сможет завоевать Кубок Гагарина»
2сегодня, 13:47
Хилл травмировался в игре «Вегаса» с «Каролиной». Голкипер провел на льду 9:54
1сегодня, 13:04
Кручинин об отношении к Ларионову: «С большим уважением, благодарен за 2 года под его руководством. После моего ухода из «Торпедо» мы практически не общались»
1сегодня, 12:39
Стоун пропустит минимум неделю из-за травмы кисти. Форвард «Вегаса» идет 2-м в списке бомбардиров НХЛ
1сегодня, 12:25
Отец Малкина о Кросби: «Простой застенчивый парень. Он подкалывал меня перед играми «Питтсбурга», говорил перестать нервничать»
сегодня, 11:29
Холлоуэлл о КХЛ: «Уверенно вторая лига мира. Здесь очень высокий уровень и профессиональный подход к делу»
сегодня, 10:59