Спронг остался в ЦСКА на испытательном сроке. Клуб готов расстаться с форвардом, если у Никитина снова будут вопросы к его поведению («Матч ТВ»)

Дэниэл Спронг остался в ЦСКА на испытательном сроке.

28-летний форвард ранее пропустил два матча армейского клуба. Сообщалось , что это произошло из-за поведения игрока.

«Несмотря на возвращение в состав ЦСКА и две заброшенные шайбы в матче с минским «Динамо», Спронг находится в армейском клубе на испытательном сроке.

В случае, если у Игоря Никитина вновь возникнут вопросы к человеческим качествам голландца и его поведению в коллективе, в клубе готовы пойти на расставание со Спронгом», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне FONBET КХЛ Спронг провел 15 матчей и набрал 16 (7+9) очков при полезности «минус 1».

Спронг о пропуске 2 матчей ЦСКА: «Слухи эскалировали ситуацию. Я не злюсь на журналистов, понимаю, что писать – ваша работа, но все сказанное в прессе было неправдой»