Якупов переподписал контракт с «Авангардом» на 22 млн рублей в этом сезоне вместо 35 млн (Артур Хайруллин)

Наиль Якупов переподписал контракт с «Авангардом» на 22 млн рублей.

Нападающий «Авангарда » Наиль Якупов сократил зарплату до 22 миллионов рублей вместо 35 миллионов, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По данным журналиста Михаила Зислиса, хоккеист сократил оклад до 7,5 миллиона рублей .

Напомним, что омский клуб ранее объявил о переходе Клима Костина, с которым подписан контракт до завершения этого сезона, а его зарплата, как сообщается, составит 25 миллионов рублей.