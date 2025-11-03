Якупов переподписал контракт с «Авангардом» на 22 млн рублей в этом сезоне вместо 35 млн (Артур Хайруллин)
Наиль Якупов переподписал контракт с «Авангардом» на 22 млн рублей.
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов сократил зарплату до 22 миллионов рублей вместо 35 миллионов, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
По данным журналиста Михаила Зислиса, хоккеист сократил оклад до 7,5 миллиона рублей.
Напомним, что омский клуб ранее объявил о переходе Клима Костина, с которым подписан контракт до завершения этого сезона, а его зарплата, как сообщается, составит 25 миллионов рублей.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости