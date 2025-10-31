Ларионов про 2:3 от «Локомотива»: «СКА не хватило удачи – обязаны были забить «5 на 3». Верим в команду – хочется такого азарта и энтузиазма все три периода»

Игорь Ларионов: СКА не хватило удачи против «Локомотива».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после поражения от «Локомотива » (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Хороший матч. К сожалению, проиграли.

Если делать короткий анализ: чуть не хватило удачи. Могли спасти игру, обязаны были забить при игре «5 на 3», но вратарь был в ударе сегодня, это и сделало большую разницу в матче.

– Момент «5 на 3» был определяющим?

– Абсолютно. В тренерской посмотрели: у нас был 200-процентный момент.

Когда шайба была у Короткого, надо было забивать, а он искал еще передачу. К тому же игрок был без клюшки, играли почти «5 на 2» – надо было решать. Удача отвернулась от нас, могли переломить игру и победить.

– В октябре трижды проиграли «Локомотиву». Почему?

– Общую причину найти сложно. Первый матч здесь хорошо играли – по рисунку и структуре заслуживали большего. Дома тоже равная игра была – там не хватило огня и сил.

Сегодня матч уровня плей‑офф. Знаем, что соперник играет очень агрессивно и быстро – все заточено под бросок. Провести параллель между играми сложно.

Сезон долгий, нужно сделать правильные выводы, понять, где можем быть лучше и как можем избежать ненужных ошибок. Надо подправить маленькие детали.

Верим в нашу команду. Ребята старались, играли в три звена в третьем периоде. Хочется такого накала, азарта и энтузиазма все три периода. В этом наш потенциал, – сказал Игорь Ларионов .

СКА проиграл 12 из 20 матчей в сезоне КХЛ – сегодня 2:3 от «Локомотива». У Хартли 3 победы над Ларионовым в 3 играх