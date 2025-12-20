Шервуд с хет-триком, Робертсон с 2+1 и Райнхарт с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Кифер Шервуд, Джейсон Робертсон и Сэм Райнхарт – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с 2 (1+1) очками в матче с «Каролиной» (4:3 Б). Его гол на 59:18 позволил «Пантерс» завершить камбэк и перевести игру в овертайм.
Вторая звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон с 3 (2+1) очками в матче с «Анахаймом» (8:3). Он делит 3-е место в гонке снайперов лиги с Кириллом Капризовым из «Миннесоты» – у обоих по 22 шайбы.
Первая звезда – форвард «Ванкувера» Кифер Шервуд с 3 шайбами в ворота «Айлендерс» (4:1). Хет-трик стал для нападающего вторым в этом сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
