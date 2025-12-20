Робертсон делит с Капризовым 3-е место в гонке снайперов НХЛ – у них по 22 шайбы. Лидирует Маккиннон (28), в топ-5 также Гики (24) и Макдэвид (21)

Джейсон Робертсон делит с Кириллом Капризовым 3-е место в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Далласа » Джейсон Робертсон набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (8:3) и был признан первой звездой.

На счету 26-летнего форварда стало 43 (22+21) очка в 36 играх в текущем сезоне при полезности «+16».

Он делит 3-е место в гонке снайперов лиги с Кириллом Капризовым из «Миннесоты» (22 шайбы в 35 играх).

В топ-5 также входят Нэтан Маккиннон («Колорадо», 28 в 34), Морган Гики («Бостон», 24 в 35) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 21 в 35).

Напомним, что контракт Робертсона со «Старс» с кэпхитом 7,75 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона. Летом следующего года игрок может стать ограниченно свободным агентом.