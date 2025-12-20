«Коламбус» выменял Марчмента у «Сиэтла» на выборы во 2-м и 4-м раундах драфта. У форварда 4+9 в 29 играх в сезоне
«Коламбус» выменял форварда Мэйсона Марчмента у «Сиэтла».
«Коламбус» и «Сиэтл» объявили о сделке, в результате которой 30-летний форвард Мэйсон Марчмент стал игроком «Блю Джекетс».
«Кракен» получил за игрока выбор во 4-м раунде драфта НХЛ-2026 (изначально принадлежавший «Рейнджерс») и выбор в 2-м раунде драфта-2027.
Напомним, что в июне этого года «Сиэтл» выменял канадца у «Далласа», отдав выборы в 3-м раунде драфта-2026 и пик 4-го раунда в 2025-м.
В текущем сезоне Марчмент набрал 13 (4+9) очков в 29 играх при полезности «минус 4». В двух предыдущих сезонах в составе «Старс» он забрасывал по 22 шайбы в регулярках.
Действующее соглашение нападающего рассчитано до завершения сезона-2025/26, средняя годовая зарплата (кэпхит) – 4,5 млн долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Коламбуса»
