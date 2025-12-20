Ничушкин продлил серию игр с очками до 4 – 1+4 на отрезке. У него ассист и 1 бросок за 21:16 против «Виннипега», в сезоне – 19 баллов в 26 играх
Валерий Ничушкин продлил серию игр с очками до 4 – 1+4 на отрезке.
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2).
В текущем сезоне у 30-летнего нападающего 19 (8+11) очков в 26 играх при полезности «+4». Текущая результативная серия – 4 игры (1+4 на отрезке).
Сегодня Ничушкин (21:16, нейтральная полезность) также отметился 1 броском в створ и 1 блоком, допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
