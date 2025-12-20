  • Спортс
Директор группы Hoffmann Family, покупающей «Питтсбург»: «Наша цель – оказать Дубасу всю необходимую поддержку, чтобы вернуть «Пингвинс» на вершину НХЛ»

Новые владельцы «Питтсбурга» будут поддерживать Кайла Дубаса.

Директор инвестиционной группы Hoffmann Family of Companies Джефф Хоффманн заявил, что новые владельцы «Питтсбурга» будут поддерживать президента по хоккейным операциям клуба Кайла Дубаса

Сегодня было официально объявлено, что группа Hoffmann Family покупает контрольный пакет акций «Пингвинс» у Fenway Sports Group.

Завершение сделки зависит от одобрения Совета управляющих НХЛ. 

«Хоккей всегда был важной частью истории нашей семьи, поэтому это невероятная возможность. Мы давно восхищаемся «Питтсбургом» – не только за их чемпионское наследие и историю, но и за культуру, страсть и преданность болельщиков, которые определяют лицо этой организации.

С самых первых наших разговоров мы увидели, насколько глубоко «Пингвинс» вплетены в ткань города. Для нас большая честь присоединиться к этим традициям, и мы рады стать активной частью сообщества.

Франшиза процветала под руководством FSG – мирового уровня, и мы рады развить этот успех. Наша цель – оказать Кайлу Дубасу всю необходимую поддержку, чтобы вернуть «Питтсбург» на вершину НХЛ.

Мы с нетерпением ждем возможности работать вместе с уже сформированной замечательной командой руководителей, укреплять наши связи с болельщиками «Пингвинс». Мы гарантируем, что франшиза останется источником гордости для города на многие поколения вперед», – сказал Хоффманн. 

Отметим, что в предыдущих трех сезонах пенсильванцы не выходили в плей-офф НХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Питтсбурга»
