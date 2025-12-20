Наместников остался без голов в 22-м матче подряд, без очков – в 10-м. У него 0 бросков, «минус 2» и 20% на точке за 12:13 против «Колорадо»

Владислав Наместников остался без голов в 22-м матче подряд, без очков – в 10-м.

Форвард «Виннипега » Владислав Наместников не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (6:2).

В текущем сезоне у 33-летнего россиянина 8 (6+2) очков в 34 играх при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 14:45.

Безголевая серия игрока составляет уже 22 матча. Серия игр без очков – 10.

Сегодня Наместников (12:13, «минус 2») остался без бросков в створ, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и выиграл 1 вбрасывание из 5 (20%).