Наместников остался без голов в 22-м матче подряд, без очков – в 10-м. У него 0 бросков, «минус 2» и 20% на точке за 12:13 против «Колорадо»
Владислав Наместников остался без голов в 22-м матче подряд, без очков – в 10-м.
Форвард «Виннипега» Владислав Наместников не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (6:2).
В текущем сезоне у 33-летнего россиянина 8 (6+2) очков в 34 играх при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 14:45.
Безголевая серия игрока составляет уже 22 матча. Серия игр без очков – 10.
Сегодня Наместников (12:13, «минус 2») остался без бросков в створ, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и выиграл 1 вбрасывание из 5 (20%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
