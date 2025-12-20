Симашев забил 2-й гол в сезоне АХЛ в матче с «Эбботсфордом». У защитника 6 очков в 6 играх за фарм «Юты»
Дмитрий Симашев забил 2-й гол в сезоне АХЛ в матче с «Эбботсфордом».
Защитник «Тусона» Дмитрий Симашев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Эбботсфордом» (2:5).
На счету 20-летнего россиянина стало 6 (2+4) очков в 6 играх за фарм «Юты» при полезности «+2».
Напомним, что текущий сезон экс-игрок «Локомотива» начал в основе «Мамонта». Он сыграл 24 матча в НХЛ, набрав 1 (0+1) очко при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 15:28.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости