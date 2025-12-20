Симашев забил 2-й гол в сезоне АХЛ в матче с «Эбботсфордом». У защитника 6 очков в 6 играх за фарм «Юты»

Дмитрий Симашев забил 2-й гол в сезоне АХЛ в матче с «Эбботсфордом».

Защитник «Тусона » Дмитрий Симашев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Эбботсфордом » (2:5).

На счету 20-летнего россиянина стало 6 (2+4) очков в 6 играх за фарм «Юты» при полезности «+2».

Напомним, что текущий сезон экс-игрок «Локомотива» начал в основе «Мамонта». Он сыграл 24 матча в НХЛ , набрав 1 (0+1) очко при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 15:28.