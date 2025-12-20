Шабанов остался без голов в 14-м матче подряд, без очков – в 4-м. У форварда «Айлендерс» 0 бросков за 11:04 против «Ванкувера»

Максим Шабанов остался без очков в 4-м матче подряд, без голов – в 14-м.

Форвард «Айлендерс » Максим Шабанов остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (1:4).

На счету 25-летнего игрока 10 (3+7) очков в 23 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 14:08.

Безголевая серия россиянина продлилась до 14 матчей, серия игр без набранных очков – до 4.

Сегодня Шабанов (11:04, нейтральная полезность) остался без бросков в створ. Он применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.