Плющев о словах Разина про Кузнецова: «Брала оторопь, когда проливался поток сознания об алкоголике и царице. Для Евгения важно правильное общение, он ранимый»

Владимир Плющев высказался о взаимоотношениях Андрея Разина и Евгения Кузнецова в «Металлурге». 

– К сожалению, пока очень тяжело складывается магнитогорская история Евгения Кузнецова. Хотя изначально меня заинтересовал этот кадровый ход «Магнитки», ведь Кузнецов идеально подходит этой команде по игровому стилю.

Но, честно говоря, с опасением ждал в этой истории подвоха.

– Какого?

– Уже говорил, что в свое время работал с Кузнецовым в молодежной сборной. Знаю, что это тонкий и человек, и хоккеист – и на льду, и вне льда.

На льду его особенность в том, что он, скажем так, находится в переходном амплуа – от крайнего форварда к центральному. Говорил, что всегда использовал Евгения именно в роли крайнего, где его творческие способности раскрываются шире, тогда как от центрального требуется более высокая моторность и надежность.

Ну а вне льда для Кузнецова важно правильное общение. Он не совсем обычный хоккеист – открытый, эмоциональный, если хотите, ранимый.

Подведу итог. Во взаимодействии с Кузнецовым очень важен тренерский фактор. Поэтому и говорил в прессе, что приглашение Евгения – тест на зрелость для Андрея Разина.

– Тест пройден?

– Ну вы же видели, что Кузнецова ставили в основном в центр. Хотя после полугода без хоккея его, на мой взгляд, надо было подводить бережно и на менее ответственную позицию – крайнего форварда.

Другой момент – правильное общение, психология. Меня брала оторопь, когда с пресс-конференций проливался поток сознания об алкоголике, царице и прочем. О какой тренерской мотивации и тем более поддержке здесь можно вести речь?

В общем история Кузнецова получается многослойной. Искаженной сомнительным выбором амплуа и неадекватными комментариями, – сказал заслуженный тренер России. 

