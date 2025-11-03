«Кузнецов говорил: «Я подаю на расторжение, моей ноги здесь не будет». Разин при команде регулярно отсылает к проблемам Евгения». Журналист Ерыкалов о ситуации форварда в «Металлурге»
Журналист Дмитрий Ерыкалов прокомментировал ситуацию Евгения Кузнецова в «Металлурга».
Форвард 29 октября досрочно завершил матч Фонбет чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4), сыграв только 5 минут и 3 секунды. Хоккеист досматривал матч переодетым.
Сегодня Кузнецов пропустил игру против «Шанхая» (6:1).
«Из-за чего вскипел этот конфликт во время матча, когда Кузнецова переодели – это накопленный эффект.
Насколько я знаю, дело в том, что Разин его регулярно при команде и публично не то чтобы обзывает, но отсылает к его проблемам. Различные подколы, прозвища.
Мы помним, как на одной из пресс-конференций сказал, что только от Кузнецова зависит, кем он запомнится – алкоголиком или обладателем Кубка Стэнли.
Он сравнил его с Екатериной Второй, что она либо великая правительница, либо в чьих-то глазах – распутница. Вот эти отсылки проскакивают у Разина, и Кузнецова это раздражает, что это его унижает. И на этой почве у них возникали трения, которые вылились в то, что мы видели.
Мы видели те розовые пиджаки, которые у Разина были когда-то. Он от них открестился, но я думаю что это его стратегия, как Женю взбодрить и замотивировать. Но так разговаривая с игроком, он ставит на зеро, и может быть совершенно полярный эффект.
А эффект был такой, что, как я знаю, Кузнецов после матча был категоричен и говорил: «Я подаю на расторжение, моей ноги здесь больше не будет».
Здесь не знаю, но либо Разин, либо руководство «Металлурга» эту ситуацию сгладили, но на момент этого конфликта Кузнецов играть за Разина не хотел», – сказал Дмитрий Ерыкалов.