«Кузнецов говорил: «Я подаю на расторжение, моей ноги здесь не будет». Разин при команде регулярно отсылает к проблемам Евгения». Журналист Ерыкалов о ситуации форварда в «Металлурге»

Дмитрий Ерыкалов: Кузнецов говорил: «Я подаю на расторжение».

Журналист Дмитрий Ерыкалов прокомментировал ситуацию Евгения Кузнецова в «Металлурга».

Форвард 29 октября досрочно завершил матч Фонбет чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4), сыграв только 5 минут и 3 секунды. Хоккеист досматривал матч переодетым .

Сегодня Кузнецов пропустил игру против «Шанхая» (6:1).

«Из-за чего вскипел этот конфликт во время матча, когда Кузнецова переодели – это накопленный эффект.

Насколько я знаю, дело в том, что Разин его регулярно при команде и публично не то чтобы обзывает, но отсылает к его проблемам. Различные подколы, прозвища.

Мы помним, как на одной из пресс-конференций сказал, что только от Кузнецова зависит, кем он запомнится – алкоголиком или обладателем Кубка Стэнли.

Он сравнил его с Екатериной Второй, что она либо великая правительница, либо в чьих-то глазах – распутница. Вот эти отсылки проскакивают у Разина, и Кузнецова это раздражает, что это его унижает. И на этой почве у них возникали трения, которые вылились в то, что мы видели.

Мы видели те розовые пиджаки, которые у Разина были когда-то. Он от них открестился, но я думаю что это его стратегия, как Женю взбодрить и замотивировать. Но так разговаривая с игроком, он ставит на зеро, и может быть совершенно полярный эффект.

А эффект был такой, что, как я знаю, Кузнецов после матча был категоричен и говорил: «Я подаю на расторжение, моей ноги здесь больше не будет».

Здесь не знаю, но либо Разин , либо руководство «Металлурга» эту ситуацию сгладили, но на момент этого конфликта Кузнецов играть за Разина не хотел», – сказал Дмитрий Ерыкалов.