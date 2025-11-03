Галлан про 1:6: «Шанхай» уступил во всем, «Металлург» был сильно лучше. Наши лидеры не очень хорошо себя показали против топ-команды»

Жерар Галлан: «Шанхай» уступил «Металлургу» во всем, соперник был сильно лучше.

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс » Жерар Галлан подвел итоги выездной игры против «Металлурга » (1:6) в FONBET КХЛ.

– Одна команда сыграла очень здорово, вторая очень плохо. «Металлург» был сильно лучше нас. Нам нужно исправлять ситуацию, играть лучше. Мы уступили сегодня во многом.

– Лидеры не смогли проявить себя, Рендулич был почти не заметен против бывшей команды. Что помешало?

– Мы играли против топовой команды лиги с очень хорошим составом. Не ожидали, что будет легко. Дело не только в наших лидерах, которые не очень хорошо себя показали сегодня. Соперник был лучше нас во многих аспектах. Надеюсь, в следующий раз будет лучше.

– Какова ситуация с травмированными игроками?

– Надеюсь, в следующем матче вернутся двое травмированных из четырех. Остальные восстанавливаются.

– Вам не хватало игры с шайбой, почему так получилось?

– «Магнитка» – очень быстрая команда, а мы не показали свою лучшую игру. Иногда матчи проходят в таком стиле. Нужно прожить этот момент и играть дальше.

– К вам присоединились Джозефс и Сафин. Почему решили их подписать?

– Одна из причин – большое количество травм. Сегодня никто из игроков не сыграл хорошо. Могу отметить только игру Тихомирова . Джозефс и Сафина последние матчи сыграли неплохо, – сказал Жерар Галлан.