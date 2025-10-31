Василевский обошел Хабибулина по числу побед в регулярках НХЛ – 334 матча. Вратарь «Тампы» на 3-м месте среди россиян в истории лиги

Андрей Василевский обошел Николая Хабибулина по числу побед в регулярках НХЛ.

Победа «Тампы » над «Далласом » (2:1 ОТ) стала для 31-летнего вратаря 334-й в регулярных чемпионатах за карьеру.

Василевский опередил по этому показателю бывшего голкипера «Лайтнинг», «Виннипега», «Финикса», «Эдмонтона» и «Чикаго».

Он вышел на единоличное третье место в истории НХЛ среди российских голкиперов. Лидирует Сергей Бобровский из «Флориды» (434 выигранных матча), на второй строчке Евгений Набоков (353 игры).

Василевскому сложнее всего забить по мнению игроков НХЛ. Хеллибак – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й