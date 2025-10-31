Василевский обошел Хабибулина по числу побед в регулярках НХЛ – 334 матча. Вратарь «Тампы» на 3-м месте среди россиян в истории лиги
Андрей Василевский обошел Николая Хабибулина по числу побед в регулярках НХЛ.
Победа «Тампы» над «Далласом» (2:1 ОТ) стала для 31-летнего вратаря 334-й в регулярных чемпионатах за карьеру.
Василевский опередил по этому показателю бывшего голкипера «Лайтнинг», «Виннипега», «Финикса», «Эдмонтона» и «Чикаго».
Он вышел на единоличное третье место в истории НХЛ среди российских голкиперов. Лидирует Сергей Бобровский из «Флориды» (434 выигранных матча), на второй строчке Евгений Набоков (353 игры).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
