«Сочи» прервал серию из 9 поражений, победив «Спартак» – 5:2. Команды снова встретятся во вторник

«Сочи» выиграл впервые за 10 матчей в FONBET КХЛ.

«Сочи » дома одержал победу над «Спартаком » со счетом 5:2. Таким образом, у «южан» прервалась серия из 9 поражений подряд.

Клуб набрал 12 очков после 19 матчей и занимает 11-е место в таблице Западной конференции.

«Спартак» проиграл 2 из 5 последних матчей. Команда Алексея Жамнова идет 7-й на Западе, имея в активе 25 баллов в 21 матче.

«Сочи» в следующем матче вновь сыграет со «Спартаком» дома, игра состоится 4 ноября.