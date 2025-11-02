  • Спортс
  • «Сочи» прервал серию из 9 поражений, победив «Спартак» – 5:2. Команды снова встретятся во вторник
3

«Сочи» прервал серию из 9 поражений, победив «Спартак» – 5:2. Команды снова встретятся во вторник

«Сочи» выиграл впервые за 10 матчей в FONBET КХЛ.

«Сочи» дома одержал победу над «Спартаком» со счетом 5:2. Таким образом, у «южан» прервалась серия из 9 поражений подряд. 

Клуб набрал 12 очков после 19 матчей и занимает 11-е место в таблице Западной конференции. 

«Спартак» проиграл 2 из 5 последних матчей. Команда Алексея Жамнова идет 7-й на Западе, имея в активе 25 баллов в 21 матче. 

«Сочи» в следующем матче вновь сыграет со «Спартаком» дома, игра состоится 4 ноября. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
