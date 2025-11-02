ЦСКА может расстаться с Мартином и выменять Самонова у «Салавата» («СЭ»)

ЦСКА может расторгнуть контракт со Спенсером Мартином.

По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА с большой долей вероятности расстанется с голкипером Спенсером Мартином и подпишет контракт с Александром Самоновым, выменяв его у «Салавата Юлаева ».

В нынешнем сезоне Мартин сыграл в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ, отражая в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,69.

У Самонова на счету 13 матчей в текущей регулярке. Он отбивает 88,4% бросков при коэффициенте надежности 3,05.

