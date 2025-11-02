Костин прошел собеседование в «Авангарде». Форвард выигрывал Кубок Гагарина с клубом в 2021 году («Чемпионат»)
Клим Костин прошел собеседование в «Авангарде».
Как информирует «Чемпионат», 26-летний нападающий Клим Костин прилетел в Омск и прошел собеседование с представителями «Авангарда». Ранее Костин уже выступал за омский клуб и выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.
Последние два года форвард провел в «Сан-Хосе», ранее выступал за «Детройт», «Эдмонтон» и «Сент-Луис». В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата.
