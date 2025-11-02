  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Костин прошел собеседование в «Авангарде». Форвард выигрывал Кубок Гагарина с клубом в 2021 году («Чемпионат»)
13

Костин прошел собеседование в «Авангарде». Форвард выигрывал Кубок Гагарина с клубом в 2021 году («Чемпионат»)

Клим Костин прошел собеседование в «Авангарде».

Как информирует «Чемпионат», 26-летний нападающий Клим Костин прилетел в Омск и прошел собеседование с представителями «Авангарда». Ранее Костин уже выступал за омский клуб и выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21. 

Последние два года форвард провел в «Сан-Хосе», ранее выступал за «Детройт», «Эдмонтон» и «Сент-Луис». В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
возможные переходы
logoКлим Костин
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoНХЛ
logoСан-Хосе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев подтвердил, что он больше не агент Костина: «На сегодняшний день так будет лучше игроку. Мы с Климом остались в хороших отношениях»
29 октября, 19:44
ЦСКА хочет выменять у «Авангарда» права на Костина (Артур Хайруллин)
29 октября, 09:10
Зислис о новом агенте Костина: «Зная о его прекрасных отношениях с менеджментом «Авангарда», почти не остается сомнений, что в ближайшее время форвард подпишет контракт с омской командой»
25 октября, 18:31
Главные новости
«Салават» обменял Самонова в ЦСКА на компенсацию
2 минуты назад
Самсонов о переезде из США: «Самое сложное – разобраться с МФЦ, получить документы. Это был шок, будто иностранные слова. СНИЛС, например – что это вообще?»
12 минут назад
Фетисов про 2 шайбы Овечкина в 12 матчах: «Поймает чувство голеадора, сезон только начался. Саша опытный, понимает, что ему надо»
34 минуты назад
НХЛ оштрафовала Малкина на 5 тысяч долларов за удар клюшкой защитника «Виннипега» Стэнли. Евгений был удален на 2 минуты за этот эпизод
сегодня, 17:23Видео
Карбери после 3:4 с «Баффало»: «Вашингтон» ищет свою игру, ребята только начинают входить в ритм. Нам далеко до нужного уровня, но мы идем к этому»
сегодня, 16:59
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Ютой», «Айлендерс» – с «Коламбусом», «Филадельфия» примет «Калгари», «Нью-Джерси» против «Анахайма»
сегодня, 14:56
«Сочи» прервал серию из 9 поражений, победив «Спартак» – 5:2. Команды снова встретятся во вторник
сегодня, 16:35
КХЛ. «Спартак» проиграл «Сочи», «Трактор» одолел «Сибирь», «Автомобилист» уступил «Торпедо», «Локомотив» оказался сильнее «Салавата»
сегодня, 16:27
Козлов об 1:4: «Салават» может выходить из арены с гордо поднятой головой, ребята отдали все, что могли. У «Локомотива» нам тяжело выигрывать пока»
сегодня, 16:24
«Сочи» заменил Самсонова в 3-м периоде при 3:1 в дебютном матче вратаря, «Спартак» забил Щетилину через 2,5 минуты
сегодня, 16:09
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин про 0:2 от «Торпедо»: «Автомобилист» не пустили на пятак, поэтому катались по углам, ничего не создали. Хотели больше владеть шайбой, не получилось»
25 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре со «Спартаком»: «Так планировали, сложная у Илюхи дорога была. Команда победила, он сделал все правильно»
49 минут назад
Гру о 4:3 с «Сибирью»: «Понравилось, как «Трактор» отыграл два периода. В 3-м команда подрасслабилась, но Дриджер совершал важные сэйвы»
сегодня, 16:47
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
сегодня, 15:00Тесты и игры
Хартли о 4:1 с «Салаватом»: «Целостная игра. «Локомотив» садился на соперника, имел много шансов и контролировал матч»
сегодня, 14:45
Протас о 4-х поражениях «Вашингтона» подряд: «Верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе. В атаке есть трудности, но мы найдем правильный путь»
сегодня, 12:47
Маршанд об умершей от рака 10-летней дочери друга и победном буллите с «Далласом»: «Знаю, что она наблюдает сверху и была со мной в тот момент»
сегодня, 12:18
Биссоннетт о новом контракте Нечаса с «Колорадо»: «Рантанен хотел 13,5-14 млн долларов, похоже. Отличная сделка – Мартин моложе, быстрее и у него тоже есть химия с Маккинноном»
сегодня, 11:52
Дюбуа избежал серьезной травмы и пропустит несколько дней. У форварда «Вашингтона» 0 очков в 6 матчах сезона
сегодня, 11:26
Тренер «Амура» Андриевский о 3:2 с «Адмиралом»: «Принципиальности не было. Хотели начать домашнюю серию с победы, особые слова были не нужны. Но у нас много технического брака»
сегодня, 10:45