Каменский об Овечкине и 900-й шайбе: «На него это не давит. Он первый и единственный, поэтому забьет этот гол. Все бывает в долгом хоккейном марафоне, пока не идет»

Валерий Каменский высказался о результативности Александра Овечкина.

В апреле форвард «Вашингтона » побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в регулярке НХЛ . Сейчас на счету Овечкина 899 шайб.

– Овечкин пока не преодолел отметку в 900 заброшенных шайб. Как считаете, на него давит это?

– Думаю, что на него это не давит. Он первый и единственный, поэтому забьет этот гол. Все бывает в таком долгом хоккейном марафоне, пока не идет. Сейчас разыграется, и все будет нормально.

Саша знает, как себя готовить, как забивать голы, поэтому ничего страшного, так бывает у всех, – сказал вице‑президент по развитию КХЛ .