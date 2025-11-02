Овечкин выиграл вбрасывание в матче с «Баффало» – впервые с апреля 2023 года. Капитан «Вашингтона» в 1-й раз в этом сезоне встал на точку

Александр Овечкин выиграл вбрасывание в матче с «Баффало».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин выиграл вбрасывание в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (3:4 Б).

40-летний россиянин впервые в этом сезоне встал на точку. Выигранное вбрасывание стало для него первым с марта 2023 года.

Отметим, что в сезоне-2022/23 Овечкин выиграл 4 попытки из 9 (44%), в двух следующих – не выиграл ни разу (из 4 попыток).

Чаще всего в карьере Александр – левый крайний нападающий – вставал на вбрасывания в сезоне-2008/09 (32 раза в 79 играх, выиграл 8 попыток – 25%).

У Овечкина 0 появлений при вбрасываниях в обороне за 10 матчей сезона НХЛ. Капитан «Вашингтона» 30 раз начинал играть в средней зоне, 45 раз – в атаке