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Фетисов о словах про хоккейную державу: «Нас выкинули с ЧМ и Олимпиады. Являемся ли мы сегодня спортивной державой? Конечно, нет. Нас не слушают при принятии решений, мы не авторитет»

Вячеслав Фетисов объяснил, почему не называет Россию хоккейной державой.

Ранее двукратный олимпийский чемпионов усомнился в статусе России как хоккейной державы, говоря о недопуске сборной на ОИ-2026: «Мы не очень-то хоккейная держава. Спортивные начальники кормили обещаниями. Бесят посулы и ожидания какого-то чуда. Нас некому защищать»

«Вопрос был задан про то, что нас выкинули с чемпионата мира и Олимпиады. Вопрос был в том, являемся ли мы после этого спортивной державой? Конечно, нет. Нас нигде не слушают во время принятия решений, значит, мы не авторитет.

Что касается внутреннего развития России, то за последние 20 лет с приходом президента нашей страны было сделано очень много. Принимали программы по созданию катков по всей стране, созданию КХЛ. У нас потенциал большой.

Но есть проблемы, которые требуют решения. Но называть державой – громко очень. Но по потенциалу и истории – да, а по влиянию сегодня – нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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