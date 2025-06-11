Фетисов о допуске России: «Мы вернемся только с флагом, гимном, извинениями за то, что пришлось пережить. Если кто-то из спортсменов хочет выступать в унизительном статусе – это их решение»

Вячеслав Фетисов заявил, что сборная России должна выступать под своим флагом.

– Как экс-министр спорта, не прояснишь ситуацию с возвращением России в международный спортивный календарь? Вот глава УЕФА Чеферин заявил, что до окончания СВО разговор на эту тему вестись не может. А если и по ее окончании Евросоюз не изменит свое отношение к России, то мы можем оказаться в каком-то замкнутом круге.

– Сейчас ведется много всяких разговоров на эту тему, подбрасывают какие-то там подачки нашим спортсменам. Моя позиция, которую уже не раз публично озвучивали официальные лица, такова: мы вернемся на международную арену только с флагом, гимном и с извинениями за то, что нам пришлось пережить во время изгнания.

Но если кто-то из спортсменов хочет поехать выступать в унизительном статусе, то это их решение, их судьба, и с этим им жить.

А вот официальная позиция спортивного руководства должна быть совершенно понятна – не соглашаться ради участия в соревнованиях ни на какие подачки, чтобы нас там не разводили.

И при этом ставили бы нам условия не поздравлять своего дедушку с 80-летием Победы, а своего папу – с 23 Февраля. Такая позиция мне кажется унизительной. Но это должно понимать руководство.

Вот почему, когда меня спрашивают, из-за чего мы уже какой год без флага, без гимна и на что-то надеемся, я развожу руками, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.