Мозякин вручил Ткачеву памятную табличку в честь 400 очков в КХЛ

Сергей Мозякин вручил Владимиру Ткачеву табличку в честь 400 очков в КХЛ.

В октябре нападающий «Металлурга » Владимир Ткачев набрал 400-е очко в FONBET КХЛ с учетом плей-офф.

В честь этого события бывший форвард магнитогорцев Сергей Мозякин вручил Ткачеву памятную табличку.

В текущем сезоне на счету Ткачева 24 (3+21) результативных действия за 21 игру.

Фото: t.me/metallurgmgn

