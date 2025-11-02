Фото
Мозякин вручил Ткачеву памятную табличку в честь 400 очков в КХЛ

Сергей Мозякин вручил Владимиру Ткачеву табличку в честь 400 очков в КХЛ.

В октябре нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев набрал 400-е очко в FONBET КХЛ с учетом плей-офф.

В честь этого события бывший форвард магнитогорцев Сергей Мозякин вручил Ткачеву памятную табличку.

В текущем сезоне на счету Ткачева 24 (3+21) результативных действия за 21 игру.

Фото: t.me/metallurgmgn

Ткачев забил «Авангарду» в Омске и не праздновал гол. Клуб расторг контракт с форвардом в межсезонье

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
