Мозякин вручил Ткачеву памятную табличку в честь 400 очков в КХЛ
Сергей Мозякин вручил Владимиру Ткачеву табличку в честь 400 очков в КХЛ.
В октябре нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев набрал 400-е очко в FONBET КХЛ с учетом плей-офф.
В честь этого события бывший форвард магнитогорцев Сергей Мозякин вручил Ткачеву памятную табличку.
В текущем сезоне на счету Ткачева 24 (3+21) результативных действия за 21 игру.
Фото: t.me/metallurgmgn
Ткачев забил «Авангарду» в Омске и не праздновал гол. Клуб расторг контракт с форвардом в межсезонье
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости