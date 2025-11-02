Каменский об отстранении Морозова на месяц за кокаин: «Разум восторжествовал. Все ошибаются, парень должен играть»

Валерий Каменский прокомментировал отстранение Ивана Морозова за кокаин.

25-летний нападающий «Спартака» Иван Морозов был отстранен на месяц за положительную допинг-пробу на кокаин. Изначально ему грозила дисквалификация на 4 года.

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил вердикт РУСАДА.

«Отношусь к этому решению положительно, парень должен играть в хоккей. Все мы в жизни ошибаемся. Будем надеяться, что это будет его последняя ошибка, которую он совершил.

Думаю, что парню нужно играть в хоккей, поэтому здорово, что разум восторжествовал. Теперь все будет зависеть от него», – сказал Каменский .

Дисквалификация Морозова истекла 14 октября. Контракт форварда и «Спартака» заморожен («Матч ТВ»)