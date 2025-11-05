Даути стал рекордсменом «Лос-Анджелеса» по голам среди защитников (162), обогнав Блэйка
Дрю Даути стал рекордсменом «Лос-Анджелеса» по голам среди защитников.
Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути поразил пустые ворота «Виннипега» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В текущем сезоне на счету 35-летнего канадца стало 5 (2+3) очков в 14 играх при полезности «+5».
За карьеру в лиге в рамках регулярок – 691 (162+529) балл в 1220 играх.
Даути стал новым рекордсменом по числу голов за «Кингс» среди защитников, обогнав Роба Блэйка (161 в 805 играх).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
