Даути стал рекордсменом «Лос-Анджелеса» по голам среди защитников (162), обогнав Блэйка

Дрю Даути стал рекордсменом «Лос-Анджелеса» по голам среди защитников.

Защитник «Лос-Анджелеса » Дрю Даути поразил пустые ворота «Виннипега » (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

В текущем сезоне на счету 35-летнего канадца стало 5 (2+3) очков в 14 играх при полезности «+5».

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 691 (162+529) балл в 1220 играх.

Даути стал новым рекордсменом по числу голов за «Кингс» среди защитников, обогнав Роба Блэйка (161 в 805 играх).