  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Барбашев забросил 4-ю шайбу в сезоне и принес «Вегасу» победу над «Детройтом» (1:0). У форварда 11 очков в 12 играх
Видео
0

Барбашев забросил 4-ю шайбу в сезоне и принес «Вегасу» победу над «Детройтом» (1:0). У форварда 11 очков в 12 играх

Иван Барбашев забросил 4-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Детройтом».

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:0). 

29-летний россиянин был признан второй звездой встречи. Первой звездой был назван вратарь «Голден Найтс» Акира Шмид, отбивший 24 броска. 

На счету Барбашева стало 11 (4+7) очков в 12 играх в сезоне при полезности «+4». 

Сегодня Иван (16:48, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 2 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
logoВегас
logoДетройт
logoИван Барбашев
logoНХЛ
logoАкира Шмид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Макдэвид возглавил гонку бомбардиров НХЛ, набрав 1+1 в матче с «Далласом». У него 21 очко в 15 играх, Маккиннон и Шайфли с 20 делят 2-е место
47 минут назад
Кучеров забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». У него 11 очков в 11 играх
58 минут назадВидео
КХЛ. «Амур» примет «Авангард», «Металлург» в гостях у «Адмирала», «Трактор» против «Нефтехимика», «Барыс» сыграет с «Салаватом»
сегодня, 06:20
НХЛ. «Монреаль» уступил «Филадельфии», «Каролина» победила «Рейнджерс», «Колорадо» одолел «Тампу», «Анахайм» забросил 7 шайб «Флориде»
сегодня, 06:15
Бобровский пропустил 7 шайб в матче регулярки НХЛ впервые с 2018 года. Вратарь «Флориды» отразил 25 из 32 бросков «Анахайма»
сегодня, 05:57
Мичков без голов в 9-м матче подряд, без очков – во 2-м. У него 3 броска и «+1» за 15:28 с «Монреалем», в сезоне – 1+5 в 13 играх
сегодня, 05:15
Подколзин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 6 очков в 15 играх
сегодня, 04:58Видео
Капризов набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом». У него 18 очков в 14 играх в сезоне
сегодня, 04:45Видео
Демидов набрал 1+1 в матче с «Филадельфией» и стал 2-й звездой. У него 12 очков в 13 играх в сезоне
сегодня, 04:25Видео
Задоров ударил 18-летнего Шефера по лицу и спровоцировал массовую стычку в матче «Бостона» и «Айлендерс». У россиянина 8 минут штрафа по итогам игры
сегодня, 03:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен – 4-й финский игрок в истории НХЛ с 300+ шайбами за карьеру. Он присоединился к Курри, Селянне и Олли Йокинену
17 минут назад
Готье набрал 3+1 в матче с «Флоридой» и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с 10 шайбами. Он стал 4-м среди самых молодых авторов хет-трика из «Анахайма»
34 минуты назад
Знаете, сколько индивидуальных наград взял Овечкин в НХЛ? Тогда вам в наш спецпроект
сегодня, 06:00Тесты и игры
Стэмкос сравнял счет за 0,3 секунды до конца 3-го периода в матче «Нэшвилла» и «Миннесоты». В овертайме судьи засчитали гол в ворота «Предаторс», сдвинутые вратарем Аннуненом
сегодня, 05:25
Гребенкин забил 1-й гол в НХЛ в матче с «Монреалем». У него 3 очка в 9 играх за «Филадельфию» в сезоне
сегодня, 04:35Видео
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ.
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Рейнджерс» проиграли все 6 матчей дома в этом сезоне, разница шайб – 6:18. После 0:3 от «Каролины» болельщики освистали команду Салливана
сегодня, 03:22
Першаков о 3:4 от «Торпедо»: «Мы заигрывались в атаке в овертайме, нас обрезали. После игры в Екатеринбурге стали допускать меньше потерь, это был жесткий урок»
вчера, 21:57
Магранов о Самсонове в «Сочи»: «Мне видится, что ближе к дедлайну Илья поменяет команду. В зависимости от того, как он проявит себя сейчас, к нему возникнет интерес команд, которые думают о плей-офф»
вчера, 21:26
Михаил Орлов о 3:4 от «Торпедо»: «Удаления подвели «Сибирь». Где-то надо сдержать эмоции, сыграть правильно – вывести шайбу из зоны и искать счастье у чужих ворот»
вчера, 20:57