Барбашев забросил 4-ю шайбу в сезоне и принес «Вегасу» победу над «Детройтом» (1:0). У форварда 11 очков в 12 играх

Иван Барбашев забросил 4-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Детройтом».

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (1:0).

29-летний россиянин был признан второй звездой встречи. Первой звездой был назван вратарь «Голден Найтс» Акира Шмид, отбивший 24 броска.

На счету Барбашева стало 11 (4+7) очков в 12 играх в сезоне при полезности «+4».

Сегодня Иван (16:48, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 2 потери.