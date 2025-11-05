Барбашев забросил 4-ю шайбу в сезоне и принес «Вегасу» победу над «Детройтом» (1:0). У форварда 11 очков в 12 играх
Иван Барбашев забросил 4-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Детройтом».
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:0).
29-летний россиянин был признан второй звездой встречи. Первой звездой был назван вратарь «Голден Найтс» Акира Шмид, отбивший 24 броска.
На счету Барбашева стало 11 (4+7) очков в 12 играх в сезоне при полезности «+4».
Сегодня Иван (16:48, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
