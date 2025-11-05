  • Спортс
  Кучеров вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Форвард «Тампы» вытеснил оттуда Проппа – 1005 очков против 1004
Кучеров вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Форвард «Тампы» вытеснил оттуда Проппа – 1005 очков против 1004

Никита Кучеров вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3). 

В текущем сезоне у 32-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 11 играх. За карьеру в рамках регулярок – 1005 (362+643) баллов в 814 играх. 

Кучеров вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории лиги, вытеснив из сотни Брайана Проппа (1004 в 1016). На 99-м месте идет Лэнни Макдоналд (1006 в 1111). 

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Среди россиян лучший результат у Александра Овечкина («Вашингтон», 1630 в 1503, продолжает карьеру). 

Также в топ-100 входят еще 4 российских игрока – Евгений Малкин («Питтсбург», 28-е место, 1365 в 1227), Сергей Федоров (56-е, 1179 в 1248), Александр Могильный (89-е, 1032 в 990) и Алексей Ковалев (90-е, 1029 в 1316). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
