Перри провел 1400-й матч в регулярках НХЛ – 4-й результат среди действующих игроков. Больше только у Овечкина, Бернса и Копитара

Кори Перри провел 1400-й матч в регулярках НХЛ.

40-летний нападающий «Лос-Анджелеса » Кори Перри провел 1400-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Юбилейной для него стала игра против «Виннипега» (3:0). Канадский форвард отметился в ней результативной передачей за 13:51 на льду.

Перри стал четвертым действующим игроком, добравшимся до этой отметки. Больше матчей провели только Брент Бернс (1511), Александр Овечкин (1503) и Анже Копитар (1464).

В истории НХЛ он занимает 44-е место.