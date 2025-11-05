Готье набрал 3+1 в матче с «Флоридой» и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с 10 шайбами. Он стал 4-м среди самых молодых авторов хет-трика из «Анахайма»
Каттер Готье набрал 3+1 с «Флоридой» и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ.
Форвард «Анахайма» Каттер Готье забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (7:3).
Он сделал 1-й хет-трик в лиге и был признан первой звездой встречи.
У 21-летнего форварда стало 16 (10+6) очков в 12 играх в текущем сезоне. Он делит 1-е место в гонке снайперов лиги с Коулом Кофилдом («Монреаль»), Джеком Хьюзом («Нью-Джерси»), Нэтаном Маккинноном («Колорадо») и Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон»).
Отметим, что американец стал 4-м в списке самых молодых авторов хет-трика в истории «Дакс». Его опередили Лео Карлссон (2023 год, 18 лет 319 дней), Сэм Стил (2019, 21 год 51 день) и Исак Лундстрем (2021, 21 год 115 дней).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости