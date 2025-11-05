Рантанен – 4-й финский игрок в истории НХЛ с 300+ шайбами за карьеру. Он присоединился к Курри, Селянне и Олли Йокинену

Микко Рантанен – 4-й финский игрок в истории НХЛ с 300+ шайбами за карьеру.

Форвард «Далласа » Микко Рантанен набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (4:3 Б) и достиг отметки 300 шайб за карьеру.

В 13 играх в текущем сезоне на счету 29-летнего форварда «Старс» стало 17 (7+10) очков.

За карьеру в рамках регулярок – 722 (301+421) балла в 665 играх.

Рантанен стал четвертым финским игроком в истории лиги, забросившим 300 или более шайб. До него этой отметки достигли Теему Селянне (всего 684 гола в 1451 игре), Яри Курри (601 в 1251) и Олли Йокинен (321 в 1231).

Отметим, что Курри и Селянне забросили свои 300-е шайбы быстрее, чем Рантанен – в 441-м и 464-м матче соответственно.