Морозов о шансах КХЛ обойти РПЛ по посещаемости: «Мы не конкуренты, занимаемся своим делом. Наша стратегия приносит плоды – аудитория растет»

Алексей Морозов поделился мнением о рекордной посещаемости КХЛ.

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал посещаемость матчей FONBET КХЛ в текущем регулярном чемпионате.

– В этом сезоне у КХЛ рекордная посещаемость. В обозримом будущем возможно ли, чтобы хоккей обошел по посещаемости футбол?

– Мы не конкуренты, мы занимаемся своим делом. Наша стратегия приносит свои плоды, сейчас приступаем к созданию новой.

Знаем как привлекать болельщиков, видим результаты – посещаемость, аудитория растут. Боремся за своего болельщика, молодого болельщика, – сказал Морозов.

8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги