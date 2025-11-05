Конюшков о «Торпедо» при Исакове: «Больше отрабатываем позиционную оборону и обращаем внимание на детали. У тренера есть свой взгляд на игру»

Богдан Конюшков оценил игру «Торпедо» в этом сезоне КХЛ.

Защитник «Торпедо » Богдан Конюшков поделился мнением о работе Алексея Исакова в клубе.

49-летний тренер проводит в «Торпедо» первый сезон. Нижегородцы идут на втором месте в Западной конференции, набрав 32 очка за 25 матчей в FONBET КХЛ.

«У Исакова есть свой взгляд на игру, с ним мы стали больше отрабатывать позиционную оборону, построение, на мелкие детали стали больше обращать внимания.

Какие-то уже схемы были знакомы, мы в «Торпедо-Горький » тоже их отрабатывали, поэтому мне было чуть-чуть полегче, чем ребятам, которые не играли за «Торпедо-Горький».

Ребятам оттуда, думаю, тоже легче в адаптации, они понимают его требования. Рад, что у Алексея Геннадьевича получается на уровне КХЛ», – сказал Конюшков.

