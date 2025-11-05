«Сент-Луис» расторг просмотровый контракт с Лучичем. 37-летний форвард будет играть за фарм-клуб «Блюз» в АХЛ

«Сент-Луис» расторг просмотровый контракт с Миланом Лучичем.

37-летний нападающий Милан Лучич покинул «Сент-Луис » после расторжения просмотрового контракта.

Форварда пригласили в тренировочный лагерь, подписав с ним соглашение в августе этого года. Тогда он получил травму нижней части тела и выбыл из строя. Клуб продолжал продлевать договор до момента восстановления игрока.

Лучич продолжит тренироваться в системе «Блюз» на условиях пробного договора с фарм-клубом в АХЛ.

Он не играл на профессиональном уровне с октября 2023 года. Всего в регулярках НХЛ нападающий провел 1177 матчей за «Бостон», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Калгари», набрав 586 (233+353) очков.