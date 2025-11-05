  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Сент-Луис» расторг просмотровый контракт с Лучичем. 37-летний форвард будет играть за фарм-клуб «Блюз» в АХЛ
0

«Сент-Луис» расторг просмотровый контракт с Лучичем. 37-летний форвард будет играть за фарм-клуб «Блюз» в АХЛ

«Сент-Луис» расторг просмотровый контракт с Миланом Лучичем.

37-летний нападающий Милан Лучич покинул «Сент-Луис» после расторжения просмотрового контракта.

Форварда пригласили в тренировочный лагерь, подписав с ним соглашение в августе этого года. Тогда он получил травму нижней части тела и выбыл из строя. Клуб продолжал продлевать договор до момента восстановления игрока.

Лучич продолжит тренироваться в системе «Блюз» на условиях пробного договора с фарм-клубом в АХЛ.

Он не играл на профессиональном уровне с октября 2023 года. Всего в регулярках НХЛ нападающий провел 1177 матчей за «Бостон», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Калгари», набрав 586 (233+353) очков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Сент-Луиса»
logoМилан Лучич
переходы
logoНХЛ
logoСпрингфилд
logoАХЛ
logoСент-Луис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александров набрал 0+3 в матче АХЛ с «Херши» и стал 1-й звездой. У форварда фарма «Сент-Луиса» 5 очков в 3 играх в сезоне
20 октября, 03:55
«Сент-Луис» подписал контракт с Георгием Романовым на год. Вратарь будет отправлен в АХЛ
8 октября, 18:13
«Сент-Луис» подписал с Сусуевым и Карбонно контракты новичка на 3 года
10 сентября, 21:05
Главные новости
«Металлург» победил «Адмирал» на выезде – 2:1. Это 8-е поражение подряд для клуба из Владивостока
18 минут назад
КХЛ. «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком», «Барыс» – с «Салаватом», «Авангард» уступил «Амуру», «Металлург» победил «Адмирал»
26 минут назад
«Авангард» проиграл «Амуру» в овертайме – 2:3. Победный гол забил Шварев
29 минут назад
Роман Ротенберг: «Чтобы сборная была сильной, как в СССР – нужно развивать добровольный хоккей. Уже приземляем проект «Красная машина – двор» с правительством Москвы»
41 минуту назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Торонто» против «Юты», «Коламбус» в гостях у «Калгари»
сегодня, 11:15
«Салават» поместил Илью Федотова в список отказов. У форварда 0+2 за 14 игр в сезоне КХЛ
сегодня, 11:06
Задорова оскорбляли в соцсетях за удар Шефера в игре с «Айлендерс», защитник ответил: «Валите из моей лички и идите на стадион. Сегодня там было тихо, как в библиотеке»
сегодня, 10:56
Якубов о Разине: «Его высказывания по Кузнецову – эпатажные. Он не самый мягкий тренер, но прошел все этажи нашего хоккея и выиграл Кубок – имеет право»
сегодня, 10:29
Ларионов о травме Романова: «Грязный фол, Зайцев поехал разбираться. Не хотим, чтобы начинались кулачные бои, когда кровь идет и зубы вылетают – на матч приходят семьи с детьми»
сегодня, 10:15
КХЛ показала игровые свитеры к Матчу звезд-2026: «Точное попадание в цвета региона – одна из важных черт джерси»
сегодня, 09:45Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кочетков с шатаутом – 3-я звезда дня в НХЛ. Рантанен с 2+1 стал вторым, Готье с хет-триком и передачей – 1-й
6 минут назад
«Динамо» Минск внесло Улле в список травмированных. У защитника 0+12 в 20 матчах сезона КХЛ
51 минуту назад
«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Северсталью». Поддержите драконов в домашней игре против череповчан!
сегодня, 11:00Реклама
Морозов о шансах КХЛ обойти РПЛ по посещаемости: «Мы не конкуренты, занимаемся своим делом. Наша стратегия приносит плоды – аудитория растет»
сегодня, 10:02
Зибанежад про 6 подряд поражений «Рейнджерс» дома: «Это расстраивает, никто не хочет побеждать больше нас. Моментов много, шайба обязана заходить в ворота»
сегодня, 09:35
Конюшков о «Торпедо» при Исакове: «Больше отрабатываем позиционную оборону и обращаем внимание на детали. У тренера есть свой взгляд на игру»
сегодня, 09:14
НХЛ о засчитанном голе «Миннесоты», несмотря на промах Юханссона по воротам: «Действия вратаря привели к их смещению до того, как шайба пересекла лицевую линию»
сегодня, 08:34Видео
Президент КХЛ Морозов об отстранении Ивана Морозова на месяц за кокаин: «Хорошо отработали юристы, все‑таки ему грозило 4 года. Ждем его в строю в самое ближайшее время»
сегодня, 07:55
Даути стал рекордсменом «Лос-Анджелеса» по голам среди защитников (162), обогнав Блэйка
сегодня, 07:45
Рантанен – 4-й финский игрок в истории НХЛ с 300+ шайбами за карьеру. Он присоединился к Курри, Селянне и Олли Йокинену
сегодня, 07:15