Макдэвид возглавил гонку бомбардиров НХЛ, набрав 1+1 в матче с «Далласом». У него 21 очко в 15 играх, Маккиннон и Шайфли с 20 делят 2-е место
Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:4 Б).
На счету 28-летнего канадца 21 (4+17) очко в 15 играх в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» единолично возглавил гонку бомбардиров лиги.
Второе место делят форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо», 20 очков в 14 играх, 10+10, сегодня – передача в матче с «Тампой») и Марк Шайфли («Виннипег», 20 в 13, 9+11, сегодня – без очков в матче с «Лос-Анджелесом»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости